São Bernardo vence Bragantino e assume liderança geral do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo (13), com gol de Vitinho Mesquita, dando sequência à sua surpreendente campanha no Campeonato Paulista. Recém-alçada à elite do Estadual, a equipe do ABC Paulista é a primeira colocada geral da competição, com 11 pontos em seis jogos —ainda lidera o grupo B a quatro de distância do São Paulo, o segundo na chave. A vitória em casa interrompeu série de quatro jogos invicto do Bragantino, que tem dez pontos e tentará recuperação contra o Água Santa. Na rodada seguinte, o time aurinegro visitará o Corinthians.

Inter de Limeira e Mirassol empatam em jogo movimentado pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inter de Limeira e Mirassol empataram por 2 a 2 na manhã deste domingo (13), no estádio Major Levy Sobrinho, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A equipe visitante abriu o placar com Zeca, mas Ronaldo igualou ainda na primeira etapa. Quando a partida se encaminhava para o fim, Rafael Silva colocou o Mirassol na frente outra vez, aos 43 do segundo tempo. A Inter não se entregou, porém, e evitou a derrota com gol de Lima, aos 47. O time de Limeira foi aos seis pontos, enquanto o adversário chegou aos nove. Eles vão enfrentar São Paulo e Santos na próxima rodada, respectivamente.