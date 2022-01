São Bernardo estreia no Paulista com vitória sobre o Água Santa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o Água Santa por 1 a 0 em jogo pegado e sob forte calor na tarde desta quarta-feira (26), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). O gol da vitória na estreia no Campeonato Paulista foi marcado por Paulinho Moccelin, ainda no primeiro tempo, em finalização da entrada da área após passe do também estreante Silvinho. Agora na ponta do grupo B, o time bernardense se prepara para pegar o Palmeiras no sábado (29). No mesmo dia, o clube de Sérgio Guedes, também recém-promovido à elite do Estadual, vai tentar a recuperação contra a Ferroviária.