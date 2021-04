São Bento interrompe sequência de vitórias do Novorizontino no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino já via encaminhada o que seria sua sexta vitória seguida no Campeonato Paulista até que, aos 45 minutos do segundo tempo, o São Bento anotou o gol que cravou o empate em 1 a 1 entre ambos nesta terça-feira (27), em Sorocaba. João Pedro havia aberto o placar para os visitantes após bela troca de passes curtos de sua equipe. Diego Tavares empatou em cobrança de pênalti. Com o resultado, o time de Novo Horizonte foi a 18 pontos, seis à frente do Palmeiras, terceiro do Grupo C. Já o São Bento seguiu na lanterna do Grupo B, agora com seis.

Ameaçados, São Caetano e Ituano fazem 'jogo de seis pontos' no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotado em seus últimos cinco jogos, o Ituano já se vê sob risco de queda no Campeonato Paulista e vai ao Anacleto Campanella às 21h desta quarta-feira (28) em busca de recuperação em duelo com o ainda mais ameaçado São Caetano. "Precisamos ser fortes para seguir e ter uma reação", disse o técnico Vinicius Bergantin, da equipe de Itu, que é lanterna do Grupo C e soma sete pontos. Com três, a equipe do ABC, por sua vez, é a última colocada na classificação geral do torneio, em que ainda não venceu e vem de empate com o Botafogo-SP.