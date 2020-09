Santos volta a relacionar Everson, que ainda segue entre reservas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Everson ganhou uma chance do técnico Cuca e foi relacionado para a partida do Santos contra o Ceará neste sábado (5), às 21h, no Castelão, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador, que se arrependeu de um processo movido na Justiça, é um dos três arqueiros da lista santista para o jogo. Além dele, o Santos terá Vladimir e João Paulo, que deve ser titular na capital cearense.

A oportunidade dada a Everson acontece oito dias depois do retorno do goleiro ao elenco santista. Na ocasião, Cuca afirmou que ele seria preterido até por John.

"Ele mostrou o arrependimento dele. E hoje ele volta como o quarto goleiro. Estamos com Vladimir, João e John à frente dele. Ele tem de trabalhar, como já começou hoje", disse o treinador à época.

Everson foi relacionado por Cuca depois de uma semana inteira de trabalho. O técnico gostou da postura do goleiro nos últimos treinos.

Com reforço no gol, o time estará, no entanto, desfalcado no ataque, já que Raniel foi diagnosticado com Covid-19. O atacante ficará afastado do elenco por pelo menos dez dias, para cumprir quarentena em isolamento.

Do lado cearense, as baixas seguem sendo o zagueiro Klaus e o atacante Rodrigão, lesionados.

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Fernando Sobral e Vinícius; Leandro Carvalho e Cléber. T.: Guto Ferreira

SANTOS

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alisson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge. T.: Cuca

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h deste sábado (5)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Transmissão: TNT e Premiere