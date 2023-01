Santos vira no final e vence o Mirassol em noite de homenagens a Pelé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Vila Belmiro começou a noite com clima de festa, e terminou com a comemoração completa. Em noite de homenagens a Pelé, o Santos venceu o Mirassol por 2 a 1, de virada, na estreia do Paulistão 2023.

Minutos antes do início da partida, todas as luzes da Vila Belmiro foram apagadas. Os torcedores presentes acenderam a lanterna de seus celulares, enquanto no gramado era exibido uma homenagem com uma coroa, além da assinatura e da comemoração característica do Rei.

Na sequência, Edu, Clodoaldo, Lima e Manoel Maria, ex-companheiros de Pelé no Santos, levaram uma coroa até um trono posicionado no centro de campo. A partida ainda teve uma pausa aos 10 minutos para uma salva de Palmas ao ídolo santista e brasileiro.

A festa, no entanto, acabou não tendo sequência em campo na etapa inicial. O que se viu nos primeiros 45 minutos foi um amplo domínio do Mirassol. Os visitantes envolveram os donos da casa, criavam diversas chances e não davam espaço para o adversário, que parecia perdido e sem entrosamento.

O gol do Mirassol ainda saiu em uma falha do goleiro João Paulo, um dos principais jogadores do Santos nos últimos anos. A bola quicou no caminho e o arqueiro aceitou.

Em desvantagem no placar, o Peixe buscou a reação, mas esbarrava na falta de criatividade e levava pouco perigo até o pênalti. Na reta final da primeira etapa, Soteldo cruzou e bola resvalou na mão de um defensor. Marcos Leonardo converteu e deu números iguais à partida.

Apoiado pelo torcedor, o Santos melhorou no segundo tempo. O novo técnico trocou Zanocelo por Sandry no intervalo, mas só voltou a mexer aos 32 minutos do segundo tempo. Lucas Braga, que saiu do banco de reservas, marcou o tento decisivo no apagar das luzes e fechou as comemorações da noite com chave de ouro.

Na segunda rodada, o Santos visita o Guarani, no Brinco de Ouro, na quarta-feira (18), ás 21h35. O Mirassol joga na sua casa, um dia antes, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 1 MIRASSOL

Torneio: 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 14 de janeiro de 2023, Às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Gustavo Rodrigues

Cartões amarelos: Vinicius Zanocelo (SAN), Zé Mateus (MIR) e Sandry (SAN)

Gols: Danielzinho (MIR), aos 26 minutos, Marcos Leonardo, de pênalti, aos 41' do primeiro tempo; e Lucas Braga, aos 57 minutos do segundo tempo.

SANTOS

João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Dodi (Camacho), Vinícius Zanocelo (Sandry) e Soteldo; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

MIRASSOL

César (Arthur), Lucas Ramon, Luiz Gustavo, Reniê e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho e Camilo (Gabriel); Negueba (Arnaldo), Everton Bala (Zé Mateus) e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalá.