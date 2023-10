Santos vence Palmeiras e emenda terceira vitória seguida no Brasileiro

O Santos conquistou uma vitória de virada sobre o Palmeiras, com um placar final de 2 a 1, em um emocionante clássico realizado na Arena Barueri, no último domingo (7), durante a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zé Rafael abriu o placar para o Palmeiras, mas Rincón e Marcos Leonardo marcaram os gols da virada para o Santos. Essa vitória representa o primeiro triunfo do time da Vila Belmiro sobre o seu rival desde 2019.

O Santos obteve sua terceira vitória consecutiva sob a orientação de Marcelo Fernandes, o que aliviou a pressão na tabela de classificação. O time agora soma 30 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela.

Por outro lado, o Palmeiras sofreu a terceira derrota consecutiva no Brasileirão, permanecendo com 44 pontos e caindo para a 4ª posição, ficando a nove pontos do líder Botafogo, que venceu um clássico contra o Fluminense na mesma rodada.

As equipes do Palmeiras e do Santos retornarão à disputa do Brasileirão após a pausa da Data Fifa. O Palmeiras receberá o Atlético-MG no Allianz Parque, em 19 de outubro. Na mesma data, o Santos enfrentará o RB Bragantino na Vila Belmiro.