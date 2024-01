Santos vence Nova Venécia por 7 a 0 se classifica na Copinha

0x6: Aos 27' do 2ºT, Diego Borges marca o sexto gol do Peixe após escanteio de Miguelito. Foi o primeiro toque do jogador na partida.

0x5: Aos 24' do 2ºT, Miguelito volta a balançar a rede. Após ótima construção do Santos, Hyan fez o facão e a bola sobrou para Miguelito finalizar.

0x4: Aos 15' do 2ºT, Hyan de novo balançou as redes. Os donos da casa cederam a pressão e deram muito espaço para o Peixe ampliar.

0x3: Aos 12' do 2ºT, Hyan ampliou para o Santos. O Nova Venécia saiu jogando errado na área, Miguelito tabelou com Felipe Laurindo, que cruzou rasteiro para Hyan marcar.

0x1: Aos 37' do 1ºT, Enzo recebeu cruzamento na medida e, em um bonito cabeceio, balançou as redes. O Peixe já havia assustado duas vezes e encerrou a primeira etapa na frente.

O Santos lidera o Grupo 26, com seis pontos, e se classificou de forma antecipada para a segunda fase da Copinha. O Água Santa está em segundo, empatado, com seis pontos. O Nova Venécia é o último colocado e ainda não pontuou.

7 A 0! Com o Nova Venécia entregue em campo, Souza arriscou de muito longe e a bola passou com facilidade pela defesa.

Diego Borges, em seu primeiro toque no jogo, marcou o sexto do Santos. Miguelito cobrou escanteio de forma caprichada e Dirego apenas empurrou.

Expulsão de Cássio, do Nova Venécia. O jogador tocou a mão na bola propositalmente para tentar evitar o gol do boliviano Miguelito.

