Santos vence no Paraguai e confirma classificação às oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos garantiu vaga nas oitavas da Libertadores na noite desta quinta-feira (1º) ao bater o Olimpia (PAR) por 3 a 2 no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, mesmo palco que inaugurou em um amistoso contra os paraguaios, em 1965, e que teve Pelé em campo.

Sánchez, Marinho e Kaio Jorge marcaram os gols que definiram o triunfo em mais um duelo com o Olimpia. Com o resultado no Paraguai, os comandados de Cuca chegaram aos 13 pontos e não podem mais ser alcançados na liderança do Grupo G.

A formação alvinegra ainda briga pela melhor campanha da fase de grupos da competição. O principal concorrente pelo posto é o Palmeiras, que também soma 13 pontos no Grupo, mas com um saldo de gols bem superior (10 a 4).

Inaugurado em um empate por 2 a 2, o Manuel Ferreira foi palco de ainda mais gols nesta quinta. O Santos saiu na frente no primeiro tempo, levou a virada, buscou o empate antes do intervalo e voltou a passar à frente na etapa final, em um confronto cheio de força ofensiva e falhas defensivas.

Sánchez foi o responsável pela abertura do placar, de pênalti, aos 15 minutos. Porém Recalde ganhou disputa com Madson, aos 22, e voltou a mostrar qualidade aos 34, matando no peito dentro da área e vencendo o goleiro João Paulo.

Marinho voltou a deixar o placar empatado, aos 40, em cobrança de falta na qual contou com a colaboração do arqueiro Azcona. E Kaio Jorge, aos 13 do segundo tempo, recebeu de Carlos Sánchez e teve tranquilidade para balançar a rede.

Lutando ao menos pela segunda vaga da chave nas oitavas, o Olimpia partiu mais agressivamente ao ataque e deu trabalho a João Paulo. O goleiro precisou trabalhar bastante para assegurar o resultado e a primeira posição da chave.

Com a situação na Libertadores resolvida, Santos voltará a jogar no próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (4), a equipe enfrentará o Goiás, na Serrinha, em Goiânia, tentando se aproximar das primeiras colocações.

OLIMPIA

Azcona; Benítez (De La Cruz), Leguizamón, Alcaraz e Arias; Domingo, Rojas, Alejandro Silva (Montenegro) e Recalde (Otálvaro); Camacho (Santa Cruz) e Pitta (Rojas). T.: Daniel Garnero

SANTOS

João Paulo; Pará, Madson e Felipe Jonatan; Jobson (Ivonei), Diego Pituca e Carlos Sánchez (Alison); Marinho, Soteldo (Lucas Braga) e Kaio Jorge (Raniel). T.: Cuca

Estádio: Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)

Juiz: Nestor Pitana (ARG)

Cartões amarelos: Recalde, Azcona e Leguizamón (OLI); Alex, Jobson e Raniel (SAN)

Gols: Sánchez, aos 15, Recalde, aos 22 e 34, Marinho, aos 40 minutos do 1º tempo, e Kaio Jorge, aos 13 minutos do segundo tempo