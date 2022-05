Santos vence Cuiabá por 4 a 1, segue 100% na Vila e é vice-líder.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segue 100% na Vila Belmiro no Brasileirão. Neste domingo (8), a equipe bateu o Cuiabá por 4 a 1, chegou aos dez pontos e é vice-líder da competição. Os gols santistas foram marcados por Leo Baptistão, Marcos Leonardo, Bryan Angulo e Rwan. Alesson descontou para o Cuiabá.

O Peixe fez boa partida na Vila. Salvo em alguns momentos do primeiro tempo, conseguiu ter domínio e impor um estilo de jogo intenso, com bastante volume. O Cuiabá fez um bom primeiro tempo, mas caiu na segunda etapa.

O próximo jogo do Santos será na quinta (12), às 21h30 diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, de novo na Vila Belmiro. O Cuiabá entra em campo, pela mesma competição, na quarta (11), diante do Atlético-GO, em casa, às 22h (de Brasília).

O Santos fez uma boa partida e conseguiu se ajustar em campo de acordo com o que o jogo exigia. No primeiro tempo, tomou as rédeas do ataque, se impondo e contando com boas jogadas. No segundo tempo, melhorou a marcação e buscou criar chances em jogadas trabalhadas. Não sofreu tanto na segunda etapa e sai da Vila com mais três pontos.

Os comandados do treinador Pintado conseguiram oferecer bastante perigo ao Santos na primeira etapa. Conseguindo criar chances pelo lado esquerdo, a dobradinha entre Valdívia e Uendel deu certo e foi por ali que saiu o lance do gol. Na segunda etapa, a equipe teve mais dificuldades e não conseguiu repetir as boas jogadas.

O técnico Fabián Bustos apostou numa escalação bastante ofensiva para a partida e, no início, colheu resultado. Ainda aos dois minutos de partida, Vinícius Zanocelo lançou na área, Madson tocou na bola que sobrou para Léo Baptistão. O atacante santista girou e finalizou bonito para abrir o placar.

O time visitante não se abalou pelo gol sofrido no início. A equipe passou a dominar as ações ofensivas da parte e chegou ao empate aos 11 minutos. Valdívia fez boa jogada e tocou para Uendel, que levantou na área. O atacante Alesson subiu sozinho para empatar a partida. Após revisão de um possível toque de mão, o VAR confirmou o gol do Dourado.

O empate fez com que as equipes continuassem buscando o gol. O Santos voltou a ter um pouco mais a posse de bola e perdeu chances com Rodrigo Fernández e Jhojan Julio. O Cuiabá quase fez o segundo com Alesson, após boa jogada de Undel.

O Santos tinha mais a bola e criava as melhores chances de retomar a ponta do placar. Aos 36, Lucas Pires bateu falta na área e Léo Baptistão ganhou da zaga e jogou a bola para a pequena área. Marcos Leonardo chegou completando e marcou o segundo gol santista na partida.

O segundo tempo começou com uma dinâmica diferente dos primeiros quarenta e cinco minutos. O jogo ficou mais físico, sem tantas chances de gol, totalmente o oposto da ofensividade do começo da partida.

O Santos perdia um pouco o controle da partida e o treinador Fabián Bustos precisou fazer alterações. Rwan e Angulo foram acionados para dar fôlego ao sistema ofensivo e Camacho entrou para auxiliar a marcação no meio-campo. Instantes depois da alteração, Angulo completou toque de Bauermann e fez 3 a 1. O quarto gol surgiu após roubada de bola no meio, com Angulo achando bom passe para Rwan Seco que cavou por cima do goleiro Walter marcando o quarto gol santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 4 X 1 CUIABÁ

Motivo: 5ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e horário: 8 de maio de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Rivas, Everton (CUI); Vinícius Zanocelo (SAN)

Gols: Léo Baptistão, do Santos, aos 2 minutos do primeiro tempo; Alesson, do Cuiabá, aos 11 minutos do primeiro tempo; Marcos Leonardo, do Santos, aos 36 minutos do primeiro tempo; Bryan Angulo, do Santos, aos 31 do segundo tempo; e Rwan Seco, do Santos, aos 33 minutos do segundo tempo.

SANTOS

João Paulo; Madson, Velázquez, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo (Camacho), Ricardo Goulart (Lucas Braga); Marcos Leonardo (Bryan Angulo), Jhojan Julio (Sandry), Léo Baptistão (Rwan Seco). Técnico: Fabián Bustos.

CUIABÁ

Walter; Daniel Guedes, Marllon, Alan Empereur, Undel; Rivas (Marcão), Pepê, Valdívia (Rodriguinho), Everton (Felipe Marques); Elton (Jenison), Alesson (Jonathan Cafu). Técnico: Pintado.