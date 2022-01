Santos vence com mais um golaço e mantém 100% na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com facilidade, o Santos venceu a Ferroviária por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa na noite deste domingo (9). Lucas Barbosa, aos 28 do primeiro tempo, e Rwan, aos três da segunda etapa, anotaram os gols que deixou o Peixe com 100% de aproveitamento na primeira fase da Copinha e na liderança do Grupo 8.

As duas equipes já entraram em campo classificadas. O time praiano avançou na primeira colocação, com nove pontos, e irá enfrentar o Chapadinha-MA, segundo do Grupo 7, na segunda fase. Já a Ferroviária, que ficou em segundo com seis, terá pela frente o Nova Iguaçu, que ganhou o Grupo 7. Os locais e as datas das partidas ainda serão divulgados pela FPF.

O Peixe dominou a partida em Araraquara na primeira etapa e não deu espaços para o time da casa. A primeira grande oportunidade de abrir o placar foi aos 23 minutos, quando Weslley Patati tocou por cima do goleiro e carimbou o travessão.

O gol saiu cinco minutos em uma jogada pela direita. Lucas Barbosa começou a jogada roubando a bola no campo de ataque e passou para Rwan. O destaque do Alvinegro no torneio rolou na medida de volta e Lucas Barbosa conseguiu entrar na área e, de chapa, mandou com a perna esquerda para marcar mais um golaço para o Santos na Copinha.

A vantagem no marcador diminuiu o ritmo do duelo nos minutos finais antes do intervalo e o embate não teve mais grandes jogadas até o apito final na primeira etapa.

Logo aos três minutos, o atacante Rwan não desperdiçou uma chance dentro da área e marcou um belo gol para ampliar a vantagem do Alvinegro. O atleta marcou em todas as partidas do time na Copinha até aqui, chegando ao seu terceiro tento no ano.

A Locomotiva não conseguiu incomodar o Peixe quase em nenhum momento, com exceção de uma cabeça no último lance. Com muitas dificuldades para articular suas jogadas, o clube da casa fez com que o goleiro Diógenes se tornasse praticamente um espectador do confronto.

Gol mais bonito

O Prêmio Dener, dado ao gol mais bonito por votação popular em cada rodada do torneio, ficou com o Santos na primeira rodada. Rwan, com uma pintura diante do Operário, foi o mais votado com 48,84% dos votos.