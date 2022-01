Santos vence América-MG com dois de Lucas Barbosa e vai à final da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols de Lucas Barbosa, um no primeiro tempo e outro no segundo, o Santos venceu o América-MG por 3 a 0 nesta sexta-feira (21). O triunfo no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, colocou o clube do litoral paulista na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Contando com o apoio da torcida, o time alvinegro se sentiu em casa e conseguiu se impor, evitando que o América chegasse próximo da sua meta. Lucas Barbosa mostrou oportunismo e aproveitou a sobra após na finalização de Ed Carlos acertar o trave, aos 16 da primeira etapa, para fazer o primeiro.

O segundo veio aos 9 do segundo tempo, quando o goleiro Cássio espalmou mal e deixou a bola com o camisa 11. Patati, em jogada individual aos 26 da segunda etapa, trouxe da direita para o meio e soltou o pé esquerdo para dar números finais ao duelo.

A classificação santisata também garante um clássico na grande final do torneio, pois o adversário sairá do duelo entre São Paulo e Palmeiras, que se enfrentam neste sábado (22), às 19h, na Arena Barueri. O confronto que define o campeão acontecerá na terça (25), dia do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, o local ainda não foi definido.

Três vezes campeão da Copinha (1984, 2013 e 2014), o Santos irá disputar a sexta final da competição. A equipe da Baixada também chegou à final em 1982, quando perdeu para Ponte Preta e em 2010, quando foi superada pelo São Paulo nos pênaltis.

Artilheiro da noite, o atacante Lucas Barbosa entrou em campo pendurado com um cartão amarelo. Aos 43 da primeira etapa, fez uma falta dura na lateral e foi advertido pelo árbitro Fabiano Monteiro dos Santos com outro amarelo e, por isso, está suspenso na decisão.

Com a lesão do lateral direito e capitão Sandro, o técnico Elder Campos escolheu Andrey como substituto na semifinal. O jogador, que era atacante, se destacou na atuando mais recuado na última temporada e recebe a chance de iniciar a partida decisiva para o Santos.

A equipe do Santos contra o América teve Diógenes; Andrey, Derick, Jair e Lucas Pires (Pedrinho); Jhonnathan (Rafael Moreira), João Victor e Ed Carlos (Fernandinho); Weslley Patati (Kaio Henrique), Lucas Barbosa (Matheus Nunes) e Rwan Seco (Nycollas).

Do lado americano, o técnico William Batista teve o retorno do lateral direito Lucas Gabriel, que ficou de fora dos jogos anteriores por causa da Covid. Mesmo assim, ele preferiu deixar o defensor no banco, o colocando em campo apenas no intervalo.

O time que esteve em campo foi formado por Cássio; Matheus Henrique, Júlio, Rodolfo Moisés e Jurandir (Marquinhos); Kevyn, Kanté e Theo (Renato Marques); Diogo (Matheus Schultz), Adyson (Igor Henrique) e Vinícius (Lucas Gabriel).