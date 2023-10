Santos treina com duas mudanças para enfrentar o Red Bull Bragantino

No ataque, Maxi Silvera atuou como titular ao lado de Marcos Leonardo. Soteldo chegará em cima da hora, na madrugada de quinta, após representar a seleção venezuelana. Terá condições de atuar apenas no segundo tempo.

Marcelo treinou com Jean Lucas, Dodi e Lucas Lima no meio-campo. Tomás Rincón e Camacho não estão à disposição, pois estão suspensos após o terceiro cartão amarelo.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Fernandes esboçou o Santos com duas mudanças para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (19), às 20h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

