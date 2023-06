Santos toma gol no fim, perde para Newell's e pode cair da Sul-Americana nesta quarta

Gols: Sforza (NOB), aos 47 min do 1° tempo; Marcos Leonardo (SAN), aos 34 min do 2° tempo; Portillo (NOB), aos 53 min do 2° tempo

O resultado deixou a equipe de Odair Hellmann, que pode cair nesta quarta-feira (6), com apenas quatro pontos. Se o Audax Italiano pontuar contra o Blooming — que perdeu todos os seus compromissos no torneio —, os brasileiros terão a eliminação decretada antes mesmo da rodada final da fase de grupos.

