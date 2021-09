Santos tenta reagir contra o Ceará para se afastar do Z-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro compromisso após amargar uma dura eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, o Santos já entrará em campo pressionado neste sábado (18), diante do Ceará, às 21h, no Castelão. O confronto pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão pelo Premiere e pela TNT.

Sem vencer há oito jogos, período no qual o clube foi superado pelo Athletico-PR no mata-mata nacional, os santistas também despencaram na tabela do Brasileiro e aparecem na 13ª posição, com 23 pontos, dois a mais do que o América-MG, o primeiro time na zona de rebaixamento à Série B.

"É um jogo importante, podemos começar a fazer coisas importantes a partir de sábado. Queremos muito ganhar, estamos trabalhando bastante nesta semana, com muita seriedade, então acho que será um jogo bom para o Santos", comentou o atacante Léo Baptistão, que busca seu primeiro gol pelo Alvinegro Praiano.

Recém-contratado, o técnico Fábio Carille soma dois jogos à frente da equipe, com um empate diante do Bahia, pelo Nacional, além da derrota para os paranaenses no mata-mata.

Para piorar, o time da Baixada ainda convive com desfalques. Para o duelo com o Ceará, Carlos Sánchez, com uma entorse no tornozelo direito, e Lucas Braga, suspenso, são as mais novas baixas do Peixe.

Vinicius Balieiro, que ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato, não foi relacionado para o jogo, enquanto Luiz Felipe, Kaiky, Robson Reis, Sandry, Jobson e Madson ainda se recuperam de lesões.

Diego Tardelli, que sofreu ataques e foi perseguido por um grupo de torcedores nesta semana, após a queda no mata-mata, também não viajou.

Por causa das ausências, Carille deve mudar a formação da equipe para o 3-4-3, promovendo, assim, a estreia do beque uruguaio Emiliano Velázquez. Ele deverá atuar ao lado de Wagner Leonardo e Danilo Boza no setor defensivo, enquanto Pará e Felipe Jonatan avançam.

Na frente, Marcos Guilherme deve completar o trio ao lado de Marinho e Léo Baptistão.

CEARÁ

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral, Vina, Lima, Erick; Jael. T.: Tiago Nunes

SANTOS

João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez, Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Jean Mota, Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão e Marcos Guilherme. T.: Fábio Carille

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (21)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: TNT e Premiere