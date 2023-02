Santos tenta cumprir promessa de reforços, mas acumula negativas no mercado

Um dos contatos do Santos foi com o Atlético-MG. O clube paulista sondou alguns atletas e tentou o atacante Ademir, mas o time mineiro pediu 4 milhões de dólares (R$ 20 mi).

SANTOS/SP - O Santos tenta cumprir a promessa de reforços, mas encontra muita dificuldade no mercado. No "desespero", o time tem feito vários contatos com atletas do Brasil e exterior e acumulado respostas negativas.

