Santos tenta a contratação de Soteldo, do Tigres (MEX), por empréstimo

Em janeiro deste ano, Soteldo chegou ao Tigres e não se firmou no México. São apenas 19 jogos, com um gol marcado.

Soteldo foi negociado ao Toronto FC (CAN) em abril de 2021 por cerca de R$ 33 milhões. Como a gestão de José Carlos Peres não pagou pela contratação, o presidente Andres Rueda repassou a parte do Santos ao Huachipato (CHI) para quitar a dívida.

Há concorrência no mercado, mas pesa a favor do Santos a vontade de Soteldo em voltar para a Vila Belmiro. A negociação avançou nas últimas horas, mas o time alvinegro adota cautela, principalmente por se tratar de um atleta muito querido pela torcida.

O Tigres deve estourar o limite de estrangeiros e topa emprestar Soteldo. O Santos, que abriu espaço na folha salarial com as saídas de Ricardo Goulart, Emiliano Velázquez e Willian Maranhão, aceita honrar com os vencimentos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos negocia o retorno de Yeferson Soteldo, meia-atacante do Tigres (MEX). O time alvinegro busca o empréstimo do venezuelano de 25 anos.

