SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tenta a contratação de Nathan, do Atlético-MG. A ideia do Peixe é contar com o meia por empréstimo de pelo menos uma temporada.

A concorrência é forte, mas o Santos conta com a vontade do jogador. Ele se animou com a possibilidade e foi avisado, inclusive, da chance de vestir a camisa 10 do Peixe. América-MG, Fortaleza, Fluminense e Internacional também têm interesse.

O Santos não conseguiria pagar o salário integral de Nathan, porém, tenta convencer o Galo pela divisão do valor mensal por meio da "vitrine". O meia chegaria com status de titular absoluto e poderia se valorizar no mercado. Fortaleza, Flu e Inter topariam assumir os vencimentos na totalidade.

O Atlético-MG prioriza uma negociação de Nathan em definitivo, mas sabe que é difícil reaver o investimento no atleta de 25 anos. O Galo comprou o meia por R$ 18 milhões em 2020 junto ao Chelsea (ING) no ano passado. A saída do Athletico para os Blues em 2015 rendeu 7 milhões de euros (R$ 23 mi, à época). Ele atuou emprestado no Vitesse (HOL) e Belenenses (POR) antes de chegar em Belo Horizonte.

Meia de origem, Nathan já atuou como volante, ponta e falso 9. Ele tem 118 jogos pelo Atlético-MG em pouco mais de três anos, com 14 gols marcados. O jogador foi reserva durante a maior parte dessa temporada sob o comando do ex-técnico Cuca e só disputou seis partidas como titular. O contrato termina em junho de 2024. Sem Cuca, o Galo tenta Jorge Jesus, que acabou de sair do Benfica (POR).