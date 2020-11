Santos supera desfalques e vence o Internacional na Vila

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Onze atletas contaminados pelo novo coronavírus--sendo seis titulares--, além do técnico Cuca e membros da comissão técnica. Comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Partida pela 21ª rodada contra o líder do Campeonato Brasileiro.

O Santos superou todas as adversidades e derrotou o Internacional com autoridade por 2 a 0, na Vila Belmiro, neste sábado (14), com gols de Ivonei e Kaio Jorge no segundo tempo.

Com a equipe recheada de meninos da base, o Peixe adotou uma postura mais defensiva no primeiro tempo. Do outro lado, o Inter ficou com a posse de bola, mas sem efetividade.

O único lance de maior perigo aconteceu pelo lado do Santos já aos 39min. Marinho soltou uma bomba em cobrança de falta de muito longe. Lomba desviou e a bola saiu com perigo.

Já no segundo tempo, logo no início, John brilhou na meta santista. Aos 4min, Uendel deu um lindo passe para Abel que, cara a cara com o goleiro, bateu forte, mas parou em John. No lance seguinte, Uendel cobrou escanteio, Thiago Galhardo cabeceou sozinho e novamente o goleiro fez uma brilhante defesa.

Quando o Inter crescia na partida, o Peixe abriu o placar. Em falta pela esquerda, aos 13min, Ivonei cobrou fechado, a bola quicou na frente de Lomba e acabou no fundo da rede.

O Inter quase igualou aos 21min, quando Cuesta cruzou, Galhardo cabeceou e John brilhou mais um vez.

Na sequência, o Peixe armou um rápido ataque e ampliou o placar. Marinho roubou uma bola no meio e tentou surpreender Lomba, que tirou com o pé. Arthur Gomes ficou com a sobra e finalizou forte. O goleiro defendeu, mas no rebote Kaio Jorge empurrou para o gol.

Com a vantagem no placar, o Santos conteve os poucos avanços do Inter e saiu com uma vitória da Vila.

SANTOS

John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Wagner; Vinícius Balieiro, Ivonei (Arthur Gomes) e Felipe Jonatan; Marinho, Lucas Brag (Marcos Leonardo) e Kaio Jorge (Tailson). T.: Marcelo Fernandes

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Praxedes), Edenílson (Rodrigo Lindoso) e Maurício (D'Alessandro); Marcos Guilherme (Leandro Fernández), Thiago Galhardo e Abel Hernández (Yuri Alberto). T.: Abel Braga

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (ambos do DF)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Kaio Jorge (S); Rodinei e Rodrigo Lindoso (I)

Gols: Ivonei, aos 13min, e Kaio Jorge, aos 24min do 2º tempo