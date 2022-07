Santos sofre, mas vence o Botafogo na Vila Belmiro com Lisca na torcida

SANTOS/SP - O Santos sofreu, mas venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo técnico Lisca viu os gols de Léo Baptistão e Marcos Leonardo, um em cada tempo, de um dos camarotes do estádio.

O Peixe, ainda dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes, apresentou problemas defensivos e cedeu muito espaço ao Botafogo, que não aproveitou e levou o segundo gol aos 31 minutos do segundo tempo. A partir do seu primeiro treinamento amanhã (21), no CT Rei Pelé, Lisca precisará encontrar equilíbrio para esse time.

Já o técnico Luís Castro amarga a quarta derrota consecutiva no Botafogo. Os cariocas foram melhores, mas não espantaram a crise. O principal "vilão" foi Eduardo Bauermann. O zagueiro santista esteve impecável e fez cortes providenciais. Marcos Leonardo, no seu 100º pelo Santos, colocou a pá de cal. O goleiro João Paulo, como de costume, fez defesas importantes quando acionado.

Com a vitória, o Santos sobe para o nono lugar, com 25 pontos, enquanto o Botafogo agora é o 13º, com 21. No fechamento do turno, o Peixe visitará o Fortaleza, no domingo. O Fogão receberá o Athletico, no sábado.

Até a partida de domingo, o Santos deve anunciar reforços. Lisca será apresentado oficialmente como novo técnico nesta quinta, às 14h, na Vila Belmiro.

Jogo do Santos

O Santos, principalmente no primeiro tempo, esteve desorganizado taticamente. O Peixe viu o Botafogo criar as principais chances, mas achou o gol na bola parada e ganhou confiança. Na etapa final, o Santos seguiu oscilando, mas sofreu um pouco menos e contou com as boas atuações de João Paulo e Eduardo Bauermann para vencer. No fim, Marcos Leonardo decidiu.

Jogo do Botafogo

O Botafogo poderia ter saído do primeiro tempo com a vantagem no placar, mas foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. O time de Luís Castro perdeu inúmeras oportunidades claras. Na etapa final, o time não encontrou tantos espaços, porém, seguiu superior e errou demais a pontaria.

Marcos Leonardo

O atacante completou o centésimo jogo pelo Santos. Aos 19 anos, ele já é um dos jogadores mais importantes do elenco e o artilheiro do Peixe na temporada, com 15 gols. O centroavante perdeu algumas chances, mas fez um bonito gol para confirmar a vitória santista.

Ficha técnica

SANTOS

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo (Camacho) e Bruno Oliveira (Carlos Sánchez); Léo Baptistão (Weslley Patati), Ângelo (Lucas Barbosa) e Marcos Leonardo. T.: Marcelo Fernandes (interino)

BOTAFOGO

Gatito; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu e Marçal; Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Erison); Vinícius Lopes, Jeffinho (Gustavo Sauer) e Matheus Nascimento. T.: Luís Castro

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público e renda: 8.453/R$ 287.845,00

Cartões amarelos: Luiz Felipe e Vinicius Zanocelo (Santos) e Saravia e Marçal (Botafogo)

Gols: Léo Baptistão, aos 33min do primeiro tempo, e Marcos Leonardo, aos 31min do segundo tempo