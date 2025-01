Santos sofre com goleiro, mas vence Tirol com brilho de joia de R$ 630 mi

O 1° tempo foi morno e, depois da bola na trave de Fernando Nava, uma joia de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões) marcou: Gabriel Bontempo. O meia, que já tem contrato profissional vigente no Peixe, completou lance iniciado na ponta esquerda com Vinicius Lira e cravou o 1 a 0.

No outro jogo do grupo, a Ferroviária não tomou conhecimento do estreante Jaciobá e aplicou 8 a 0 nos alagoanos. A anfitriã, portanto, lidera a chave pelo saldo de gols até a próxima rodada, marcada para segunda (6).

