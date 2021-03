Santos segura empate na Venezuela e avança na Libertadores

Gols: Soteldo (SAN), aos 36min do 1ºT; Anzola (LAR), aos 17min do 2ºT

O Santos também teve chance de matar a partida, sobretudo com Soteldo, mas parou em boas defesas do goleiro do Lara.

Classificado, o Santos enfrentará na próxima fase do torneio o vencedor do confronto entre San Lorenzo e Universidad de Chile. Na partida de ida, em Santiago, os times empataram em 1 a 1. O segundo duelo será nesta quarta-feira (17), na Argentina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos conseguiu segurar um empate diante do Deportivo Lara (VEN), nesta terça (16), na Venezuela, por 1 a 1, e avançou à terceira fase da Copa Libertadores. No duelo de ida, o time brasileiro havia vencido por 2 a 1, na Vila.

