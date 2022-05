Santos reserva vence a Universidad nos acréscimos e desencanta com Bustos

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O time reserva do Santos venceu a Universidad Católica-EQU por 1 a 0 nesta quinta-feira (5), em Quito, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol foi marcado por Rwan, aos 45 minutos do segundo tempo. Essa foi a primeira vitória do time paulista como visitante sob o comando do técnico Fabián Bustos.

Com a vitória, o Santos vai à segunda colocação, com sete pontos, e agora dentro da zona de classificação para as oitavas de final. A Universidad soma quatro e o lanterna Banfield, três. O líder é o Unión La Calera (CHI), com oito.

Bustos sabia do risco de perder sem seus titulares, mas se preocupou com o desgaste físico e volta do Equador com três pontos fundamentais. O Santos enfrentará Banfield e Unión La Calera na Vila Belmiro para tentar avançar e só depende de si. Apenas o primeiro do grupo se classificará.

Descansado, o Santos voltará a campo para enfrentar o Cuiabá no domingo, na Vila, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso do Peixe será diante do La Calera, em casa, no dia 18 de maio.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Cuero, Anangonó, Mosquera, Caicedo e Cortez; Minda, Facundo Martínez (Cevallos), Alzugaray e Díaz (Rivas); Cristían Martínez e Clavijo (Chalá). T.: Miguel Rondelli

SANTOS

John, Auro, Emiliano Velázquez, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Willian Maranhão (Lucas Pires), Camacho (Vinicius Zanocelo), Sandry e Gabriel Pirani (Rwan Seco); Lucas Barbosa (Lucas Braga) e Bryan Angulo (Marcos Leonardo).

T.: Fabián Bustos