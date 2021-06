Santos renova contrato de Sánchez até julho de 2023

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma longa negociação, o Santos renovou o contrato do meia Carlos Sánchez até julho de 2023. O uruguaio aceitou diminuir consideravelmente seu salário para cumprir seu desejo de se aposentar na Baixada Santista.

"A história que temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça, é uma história muito linda. Com essa renovação, quero conseguir coisas importantes com o clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o manto sagrado, que para mim é um orgulho", disse Carlos Sánchez.

Inicialmente o clube apresentou uma proposta por produtividade e metas ao uruguaio, além de um ano de extensão com opção de mais uma temporada ao fim do vínculo, o que não agradou o jogador e seu empresário. A dupla fez uma contraproposta, e a direção buscou uma nova conversa para fazer ajustes.

Nos últimos dias a negociação evoluiu e o time alvinegro aceitou em ter Sánchez por mais dois anos. Nos bastidores, o técnico Fernando Diniz fez força pela manutenção do uruguaio, que o agrada e está nos planos para a temporada.

"Estamos felizes em anunciar que vamos manter um ídolo do clube para continuar defendendo nosso time. O Sánchez é um símbolo de raça, de liderança e será um grande reforço nos gramados, porque, mesmo em recuperação, sempre esteve junto com o grupo", disse o presidente Andres Rueda.

Sánchez teve que ser submetido a cirurgia devido à ruptura de um ligamento no joelho esquerdo e está há sete meses parado. O retorno incerto aos gramados foi um dos motivos que deixou os cartolas santistas receosos pela renovação. Entretanto, o tema foi superado após a aprovação de Diniz e o reconhecimento do peso do jogador nos bastidores da Vila Belmiro. Sánchez age como capitão e auxilia os mais jovens.

Hoje o meia se recupera fisicamente e está bem próximo de ficar à disposição de Diniz. O jogador estrangeiro já trabalha com contato e em grupo. A expectativa é que, no meio deste mês, ele já possa atuar normalmente. Até hoje Sánchez foi a campo 104 vezes pelo Santos e marcou 25 gols.

Além da renovação de Sánchez, a diretoria do Santos apresentou quatro novos reforços para a temporada: Moraes, Marcos Guilherme, Danilo Boza e Vinicius Zanocelo.