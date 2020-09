Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de conseguir uma vitória importante sobre o Delfín (EQU) e deixar bem encaminhada sua classificação às oitavas da Libertadores, o Santos tenta galgar postos na tabela do Brasileiro. O rival deste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, será o Fortaleza, que vem de bons resultados.

Nas últimas três rodadas, a equipe dirigida por Rogério Ceni derrotou o Sport no Ceará, empatou com o Grêmio no Sul e voltou à sua casa para superar o Internacional.

Como tem nova partida pela Libertadores na quinta (1º), o Santos poderá ter mudanças. Cuca analisa a situação física do elenco de olho no confronto com o Olímpia (PAR).

SANTOS

João Paulo; Pará, Luan Peres, Alex (Alison) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Lucas Lourenço (Jobson) e Arthur Gomes; Soteldo, Marinho (Raniel) e Kaio Jorge. T. Cuca

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Romarinho, Osvaldo, David, WP9.

T.: Rogério Ceni.

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)

Horário: 20h30 deste domingo

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)