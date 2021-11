Santos recebe o Fortaleza e busca reação na luta contra o rebaixamento

Um triunfo na Vila Belmiro deixa o time próximo de se livrar de um inédito rebaixamento. Para isso, Carille terá o retorno de Marinho, que está recuperado de uma lesão muscular. No entanto, perdeu Madson no último treinamento.

O Santos soma 42 pontos e tem 5 de vantagem sobre o Bahia, que é o primeiro time da zona de descenso. O time de Fábio Carille, no entanto, precisa retomar o bom momento do time no Brasileirão. Na rodada passada, o Peixe teve atuação apagada e foi totalmente dominado na derrota para o Corinthians por 2 a 0.

