Santos prioriza saídas e conta com o mercado em limpeza do elenco

O clube paulista entrou em contato com Carpini para apresentar o projeto de futebol e aguarda retorno para seguir com a negociação. O treinador tem uma multa considerada alta para deixar o Juventude.

Em contrapartida, a direção também gostaria de aguardar a chegada do técnico Thiago Carpini para filtrar os nomes. O Santos encaminhou a contratação do comandante e resta o pagamento da multa rescisória ao Juventude.

Com a queda para a série B, o mercado está atento aos principais jogadores do Santos. Nomes como Jean Lucas e Soteldo, por exemplo, estão em alta. E, devido ao salário alto, não devem ser mantidos.

O presidente Marcelo Teixeira deu aval para o coordenador Alexandre Gallo iniciar as reuniões com os agentes dos jogadores.

O time conta com 55 jogadores e uma folha salarial de R$ 15 milhões. Com a queda para a Série B, o clube terá que adequar a folha e pretende negociar a maioria dos seus atletas.

A diretoria alvinegra prioriza as saídas por meio de transferências no mercado do final de ano. A intenção é enxugar mais que a metade do elenco.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos conta com o mercado da bola para filtrar saídas e iniciar limpeza no elenco.

