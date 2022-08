Santos prevê orçamento maior em 2023 e já planeja a compra de Soteldo

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de dois anos com muitas dificuldades financeiras, a gestão do presidente Andres Rueda prevê um 2023 de maior poder para investimentos no Santos. Até lá, o time paulista terá quitado vários acordos de dívidas de outras diretorias. A maior parte das parcelas vence ainda neste ano.

Quando assumiu o Santos, Rueda se deparou salários atrasados, dívidas administrativas e tributárias e risco de novas punições na Fifa por calotes na vinda de atletas. O Santos renegociou os débitos, zerou alguns e se livrará de outros nos próximos meses.

Sem essas "heranças", o Santos terá mais receitas para investir no futebol. Essa previsão otimista para a próxima temporada fez o Santos já começar a abrir o bolso na última janela internacional de transferências. O Santos comprou Nathan e Carabajal e trouxe Luan e Soteldo por empréstimo.

Pelo meia Gabriel Carabajal, ex-Argentinos Juniors, o Santos pagou R$ 1 milhão de entrada e arcará com outros R$ 7 milhões em parcelas a partir de 2023. Com Nathan, do Boavista (POR), o Santos tem cerca de R$ 6 milhões a quitar no ano que vem. Como o Boavista deve ao Vasco, o valor pode ser amortizado se Raniel, emprestado até dezembro, for comprado pelo Cruzmaltino.

O empréstimo de Soteldo junto ao Tigres (MEX) até julho tem opção de compra, mas o Santos já sabe que quer contar com o atacante em definitivo. A quantia combinada é de 4 milhões de dólares (R$ 20 mi) por 50% dos direitos econômicos. Se o camisa 10 corresponder em campo como o esperado, ele será adquirido.

Luan, do Corinthians, não tem opção de compra no contrato de empréstimo até o fim do ano. O Santos, entretanto, tem prioridade na renovação. Se um clube fizer proposta, o Santos tem direito de cobrir.

Outros investimentos previstos para os próximos meses são as compras dos meio-campistas Vinicius Zanocelo (Ferroviária) e Rodrigo Fernández (Guaraní-PAR). O total é de cerca de R$ 16 milhões.

Com orçamento maior, o Santos pretende ter melhor resultado em campo em 2023. Rueda assumiu o Santos na semifinal da Libertadores da América e viu o time ser vice-campeão. Depois disso, o Santos brigou contra o rebaixamento nas duas últimas edições do Campeonato Paulista, se livrou da queda no Brasileirão 2021 na penúltima rodada e foi eliminado precocemente na Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Atualmente, o Santos é o 10ª no Campeonato Brasileiro e não disputa outros torneios.