Santos põe recomeço à prova em estreia diante do Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos enfrenta o Bahia neste sábado (29), às 20h, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O time paulista tem um novo recomeço após o fracasso nos dois torneios que disputou neste início de temporada.

Com um elenco enfraquecido desde o vice-campeonato da Libertadores, em janeiro, o Santos tenta se recuperar no Brasileirão depois dos tropeços das últimas semanas. A equipe alvinegra não conseguiu passar da primeira fase do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América.

Na estreia no Brasileiro, terá o técnico Fernando Diniz pela segunda vez no comando. Ele foi contratado para o lugar do argentino Ariel Holan, mas foi expulso em seu primeiro jogo, contra o Boca Juniors. Dessa forma, não participou dos duelos frente The Strongest (BOL) e Barcelona (EQU).

Para encarar o Bahia, a novidade deve ser a entrada do atacante Marinho. Ele está recuperado de uma lesão muscular que o deixou afastado dos últimos quatro compromissos. Em relação ao último jogo da Libertadores -derrota para o Barcelona por 3 a 1 na terça-feira (25)-, Jean Mota e Alison também ficam à disposição.

Outra novidade no elenco santista é a presença do meia-atacante Marcos Guilherme. Ele foi contratado por empréstimo do Internacional e já está inscrito para defender o Alvinegro. No entanto, deve iniciar a partida deste sábado no banco de reservas.

O Bahia vive um momento melhor que o Santos. O Tricolor conquistou o título da Copa do Nordeste neste início de temporada e manteve boa parte dos jogadores que terminaram o último Brasileirão. No entanto, a equipe de Dado Cavalcanti vem de eliminação na Copa Sul-Americana após perder em casa para o Montevideo City na quarta-feira passada (26).

BAHIA X SANTOS

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 20h deste sábado

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: TNT Sports (menos Bahia) e Premiere