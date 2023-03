Santos perde para o Ituano e é eliminado na primeira fase do Paulistão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos jogou muito mal, perdeu por 3 a 0 para o Ituano, neste domingo (5), no estádio Novelli Júnior, e está eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Os gols dos donos da casa foram de Claudinho, Gabriel Barros e Quirino.

Essa foi a terceira eliminação consecutiva do Peixe na primeira fase do Estadual, todas na gestão do atual presidente Andres Rueda. O Santos precisava apenas de um empate, já que o São Paulo venceu o Botafogo por 3 a 1. Os santistas não fizeram sua parte e o time de Ribeirão Preto avançou no grupo A junto com o Red Bull Bragantino.

O Ituano se livrou do rebaixamento, aproveitou a derrota do São Bento para o Red Bull Bragantino e ainda foi às quartas de final como segundo lugar do Grupo D junto com o líder Corinthians.

A queda no Paulistão também pode fazer o Santos ficar fora da Copa do Brasil em 2024. O Peixe precisa se classificar na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro ou se inscrever e vencer a Copa Paulista, competição que não disputou nos últimos dois anos.

O Santos venceu apenas três dos 12 jogos da primeira fase do Paulistão: Mirassol, São Bento e Portuguesa. Os três derrotados pelo Peixe também foram eliminados.

Tudo errado

O Santos teve a semana livre para trabalhar, mas foi dominado fisicamente e também na técnica e na tática pelo Ituano. O primeiro tempo foi todo dos donos da casa.

O zagueiro Joaquim falhou nos dois gols do Ituano e foi o grande vilão da etapa inicial, porém, todo o time foi mal, sem exceção. A equipe do técnico Odair Hellmann esteve desorganizada e não aparentou que jogava uma decisão.

Para o segundo tempo, Odair fez três substituições, mas a postura continuou. O Santos seguiu moroso, sem parecer disputar uma partida de vida ou morte. O Peixe não acelerou nem quando o São Paulo empatou com o Botafogo e fez os santistas dependerem apenas de si em Itu.

Para completar o vexame, o Ituano fez mais um gol. Eduardo Person lançou Quirino, que tocou na saída de João Paulo. Maicon abandonou o atacante e Felipe Jonatan também não reagiu no lance. 3 a 0 e protestos fortes dos santistas contra a direção, comissão técnica e elenco.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 x 0 SANTOS

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 5 de março de 2023 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro André de Freitas

VAR: Thiago Duarte Peixoto Cartões amarelos: Marcelo Freitas e André Luiz (Ituano) e Dodi (Santos).

Cartões amarelos: Marcelo Freitas e André Luiz (Ituano) e Dodi (Santos).

GOLS: Ituano: Claudinho e Gabriel Barros, aos 18 e 48 minutos do primeiro tempo; Quirino, aos 22 minutos do segundo tempo.

ITUANO

Jefferson Paulino, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo Schappo e Iury; André Luiz, Eduardo Person (José Aldo) e Marcelo Freitas (Lucas Siqueira); Paulo Victor, Rafael Silva (Quirino) e Gabriel Barros (Yago). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS

João Paulo, João Lucas (Nathan), Maicon, Joaquim (Eduardo Bauermann) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Ivonei), Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa (Daniel Ruiz), Mendoza (Lucas Braga) e Rwan. Técnico: Odair Hellmann.