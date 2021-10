Santos perde do América-MG em casa e pode terminar rodada na zona do rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos perdeu para o América-MG na tarde deste sábado (23), na Vila Belmiro por 2 a 0. É a terceira partida seguida sem vitória da equipe de Fábio Carille, que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Por ora, é a 16ª colocada. O Santos só venceu um de seus últimos 14 jogos no Campeonato Brasileiro, a partida contra o Grêmio, há três rodadas.

Caso o Bahia não perca para a Chapecoense neste domingo (24), o Santos terminará a rodada entre os quatro piores. Mesmo que a equipe de Salvador seja derrotada, porém, o cenário ainda pode acontecer, basta Grêmio ou Sport vencerem. Ambos entram em campo na segunda (25). O primeiro visita o Atlético-GO e o segundo, também fora, pega o Palmeiras.

Clique aqui e simule os resultados do Campeonato Brasileiro No pior dos casos, se os três cenários acontecerem, o Santos terminaria a rodada em 19º.

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para ambos os lados, mas quem abriu o placar foi o América, já nos acréscimos. Após lançamento do goleiro Matheus Cavichioli, Jean Mota, que entrara na partida havia menos de dois minutos após Camacho sair contundido, derrubou Ademir, que sairia cara a cara com João Paulo, dentro da área. Pênalti.

O próprio Ademir cobrou no canto esquerdo e fez o gol. Jean Mota ainda foi expulso no lance, dificultando ainda mais as coisas para a equipe de Carille na partida.

Marinho durante jogo entre Santos e América-MG na Vila Belmiro Reprodução/Twitter Marinho durante jogo entre Santos e América-MG na Vila Belmiro **** O drama santista aumentou logo no início do segundo tempo. No primeiro minuto, João Paulo saiu muito mal do gol após cruzamento da esquerda e Alê aproveitou para, de primeira, ampliar.

A partir daí, o jogo teve a seguinte fórmula: o Santos tentando diminuir o placar, mas sem forças para nem sequer criar chances de fato claras. As melhores foram com Lucas Braga e Marcos Guilherme, já no fim da partida. Ambos pararam em Cavichioli. O América, por sua vez, satisfeito, se defendia e se preocupava em não correr riscos.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h, quando enfrenta, de novo na Vila, o Fluminense, em jogo atrasado da 23ª rodada.

Já o América, agora nono colocado, com 35 pontos, tem como próximo compromisso o Fortaleza, no sábado (30), fora de casa.

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson), Emiliano Velázquez, Danilo Boza e Felipe Jonatan; Camacho (Jean Mota), Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Marcos Guilherme); Marinho, Tardelli (Ângelo) e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon (João Paulo); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho (Juninho Valoura) e Alê; Felipe Azevedo (Zárate), Ademir e Rodolfo (Geovane). Técnico: Marquinhos Santos

Ficha técnica

Santos 0 x 2 América-MG

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 23 de outubro de 2021 (sábado)

Horário: 17 horas (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Juninho, Marlon (América-MG)

Cartão vermelho: Jean Mota (Santos)

Gols: Ademir, aos 48min do primeiro tempo, e Alê, a 1min do segundo tempo (América-MG)