Santos pechincha e não avança por zagueiros capitães do Arouca e Liverpool

O Santos ofereceu empréstimo pago com opção de compra, mas o Liverpool quer a venda em definitivo ou, no máximo, um empréstimo com obrigação de compra. As conversas continuam.

Basso é capitão do Arouca, que foi quinto colocado no Campeonato Português e conseguiu uma vaga histórica na Conference League. Vários atletas estão valorizados, e o clube evita desfazer a equipe.

O clube alvinegro tem dois alvos: o brasileiro João Basso, do Arouca (Portugal), e o uruguaio Federico Pereira, do Liverpool de Montevidéu.

