Willian Maranhão foi cogitado pelo Santos no fim de 2021, quando estava de saída do Atlético-GO. Poucos meses depois, foi de fato procurado pelo Peixe e pode deixar o Bahia. Maranhão tem 26 anos e foi revelado pelo Boavista-RJ. De lá para cá, atuou por Santa Cruz, Vasco, América-MG, Atlético-GO e Bahia.

Maranhão seria um reforço para posição carente do Peixe. O clube procura há meses por um meio-campista defensivo no mercado e dois podem chegar de uma vez. A negociação pelo retorno de Alison, do Al-Hazem, segue de pé e avançou nos últimos dias. A expectativa é que ele chegue ao Brasil na próxima semana.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos negocia a contratação de Willian Maranhão, do Bahia. O meio-campista, inclusive, ficou fora da partida de quarta-feira (16) contra o Vitória da Conquista por "questões pessoais", de acordo com o time.

