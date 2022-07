Santos negocia a contratação de meia argentino do Huracán

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos negocia a contratação do meia argentino Franco Cristaldo, do Huracán. O jogador tem 25 anos e foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors.

O Huracán recusou a primeira oferta. O Santos sugeriu a contratação em definitivo com uma entrada e o restante do pagamento parcelado. De acordo com o estafe do atleta, a diferença entre o proposto e o pedido pelos argentinos não é grande. Haverá uma nova reunião ainda nesta quinta (28).

"Estamos negociando. Temos diferenças econômicas. Seria uma venda", resumiu Gustavo Mendelovich, vice-presidente do Huracán, ao UOL Esporte.

À procura de um meia, um ponta e um zagueiro, o Santos tem negociação avançada com Lucas Blondel, lateral-direito do Tigre (ARG).