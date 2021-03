Santos não terá Marinho e Kaio Jorge diante do Deportivo Lara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos buscará nesta terça (16) a confirmação de sua classificação à terceira fase da Libertadores. A equipe paulista visita o Deportivo Lara, na Venezuela.

No jogo de ida, na Vila Belmiro, os santistas venceram por 2 a 1. Qualquer empate no duelo desta terça classifica o clube brasileiro.

Para o confronto com o Lara, o técnico Ariel Holan ainda não poderá contar com a presença do atacante Marinho, eleito o melhor jogador da última Libertadores na campanha do vice-campeonato alvinegro.

Apesar de recuperado da Covid-19, o atleta perdeu peso no período de quarentena e tem trabalhado para se recondicionar fisicamente. Por isso, Holan precisará encontrar, de novo, uma alternativa para o ataque.

Quem também desfalca o time alvinegro é Kaio Jorge. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa esquerda que o tirou da reta final do Brasileiro, mas no último sábado (13), antes da partida contra o Ituano, o atacante sentiu um pequeno incômodo e foi poupado do jogo pelo Campeonato Paulista.

Havia a expectativa de que Kaio Jorge reunisse condições de atuar em Caracas, mas o atleta não viajou à capital venezuelana.

No triunfo por 2 a 1 pelo estadual, na Vila Belmiro, Holan pôde contar com o lateral direito Pará, que fez seu primeiro jogo nesta temporada.

Caso o Santos confirme a classificação, enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre San Lorenzo e Universidad de Chile.

DEPORTIVO LARA

Curiel; Meleán, Cristopher Rodríguez, Jonathan España e Sifontes; Darwin Gómez, Manzano, Bueno e Barrios; Gilson Salazar e Ángel Sánchez. T.: Martín Brignani

SANTOS

João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani; Ângelo, Soteldo e Jean Mota. T.: Ariel Holan

Estádio: Olímpico da UCV, em Caracas (VEN)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (16)

Árbitro: Victor Carrillo (PER)

VAR: Emerson de Carvalho (BRA)

Transmissão: Fox Sports