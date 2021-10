Santos marca nos acréscimos contra o Grêmio e sai da zona de rebaixamento

Gols: Wagner, do Santos, aos 47 minutos do 2º tempo.

O juiz foi levado para um hospital, passará por cirurgia e ficará afastado por no mínimo 90 dias. Willian foi desligado do clube, chegou a ser preso em flagrante após a agressão, mas recebeu liberdade provisória e responderá por tentativa de homicídio doloso qualificado.

Crivellaro foi agredido por Willian Ribeiro, que defendia o São Paulo de Rio Grande, durante duelo contra o Guarani de Venâncio Aires, na última segunda-feira (4). O jogador acertou um soco no árbitro, que caiu no gramado. Em seguida, o atleta chutou Crivellaro, que desmaiou.

Antes de a bola rolar, como tem ocorrido em todos os jogos desta rodada, a equipe de arbitragem fez um protesto em repúdio à agressão sofrida pelo árbitro Rodrigo Crivellaro em partida da Série A2 Campeonato Gaúcho. No campo, árbitro e auxiliares se ajoelharam. Na sala do VAR (árbitro de vídeo), os profissionais exibiram um cartão vermelho.

Agora com 28 pontos, o Santos aparece na 16ª colocação. O Grêmio, por sua vez, segue na parte vermelha da tabela, em 19º, com 23.

Além de esperar até a parte final do jogo para comemorar, ainda houve alguns minutos de ansiedade até o árbitro de vídeo confirmar a posição legal do zagueiro santista no momento que ele desviou a bola para o gol. Passado o sufoco, veio a vibração não só pela vitória, mas pelo fato de o time alvinegro conseguir sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor do Santos, de volta à Vila Belmiro neste domingo (10), precisou ter paciência e esperar até os 46 minutos do segundo tempo para festejar o gol que deu a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0. Wagner Leonardo foi quem definiu o placar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.