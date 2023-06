Santos mantém Odair Hellmann, mas vive dilema antes de data Fifa e reforços

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos mantém o técnico Odair Hellmann, mas a pressão aumentou após a eliminação para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A diretoria do Santos cobra uma melhora nos resultados, mas principalmente no desempenho do time. O Peixe entende que a postura na Arena Fonte Nova foi medrosa. O time da Vila Belmiro empatou por 1 a 1 nos acréscimos e perdeu nos pênaltis.

O presidente Andres Rueda e os demais membros do Comitê de Gestão esperam por uma reação diante do Internacional, sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Não deve haver qualquer mudança pelo menos até o jogo contra o Newell's Old Boys (ARG), pela Sul-Americana, na terça-feira (6).

Rueda prometeu manter Odair até o fim da sua gestão, em dezembro, mas não costuma aguentar a pressão de uma sequência grande de resultados ruins. O Santos não vence há cinco partidas. Um agravante é a multa rescisória milionária no contrato.

Coordenador esportivo do Santos, Falcão é defensor da permanência. Ele gostaria de uma performance melhor, mas entende que não é momento de novas mudanças.

"É um momento difícil, a gente entende. Tenho 50 anos no futebol, já vivi situações assim como jogador, treinador e agora como coordenador. A dificuldade não é uma novidade. Temos que ter, acima de tudo, tranquilidade. Não podemos pensar em demitir nesse momento. Na minha avaliação, como coordenador, demitir seria um equívoco", afirmou Falcão.

A pressão interna aumentou, e há na gestão quem defenda a saída imediata de Odair Hellmann.

Os defensores da demissão entendem que o Santos precisa de um novo técnico para reagir a curto prazo, mas, principalmente, aproveitar os quase 10 dias de treinamentos durante a data Fifa, entre 12 e 20 de junho.

Do outro lado, ainda com maioria, dirigentes creem que Odair pode melhorar seu trabalho com os reforços da próxima janela internacional de transferências, em julho.

Como o futuro da comissão técnica é incerto, o Santos vai buscar reforços independentemente da opinião de Odair. A procura se baseará na análise de Falcão com o departamento de inteligência.

RECORDISTA

O técnico Odair Hellmann chegou ao 30º jogo pelo Santos e é o técnico com maior número de partidas na gestão de Andres Rueda.

O presidente, em mais de uma entrevista, admitiu que errou ao trocar muito de treinador, principalmente no caso do Fabio Carille no ano passado.

O presidente espera que o Peixe melhore para que Odair continue. Já passaram pela gestão os profissionais Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Carille, Fabián Bustos, Lisca e os interinos Orlando Ribeiro e Marcelo Fernandes.