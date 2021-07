Santos insiste até chegar à rede e sai na frente em duelo com o Independiente

Após o intervalo, o Santos adotou um comportamento mais agressivo e começou a enfileirar oportunidades. Quando Marinho errou por pouco uma tentativa de bicicleta, a estatística de finalizações do site SofaScore apontava vantagem de 16 a 1 para os donos da casa. O placar, no entanto, continuava zerado.

O que se viu ao longo de todo o primeiro tempo foi o time da Vila Belmiro com a bola nos pés, rondando o gol dos visitantes, que se contentavam em se defender. Se evitaram oportunidades muito claras, não conseguiram se armar para surpreender em contra-ataques ou para aproveitar o faro de gol do centroavante Silvio Romero.

Em Santos, ficou clara a diferença de ritmo entre as equipes. A agremiação brasileira, que vem atuando normalmente em diversas competições, enfrentou um adversário que não entrava em campo para uma partida oficial desde maio -a temporada do futebol argentino está começando agora.

Kaio Jorge, na 18ª finalização dos donos da casa, definiu o marcador aos 24 minutos do segundo tempo. O resultado permite aos comandados de Fernando Diniz jogar pelo empate na partida de volta, marcada para a próxima quinta (22), em Avellaneda. Quem sobreviver enfrentará o vencedor do embate entre o colombiano Junior Barranquilla e o paraguaio Libertad.

