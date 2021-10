Santos inicia série contra times melhores colocados para se afastar do Z4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O empate diante do Sport em 0 a 0 no domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, manteve ligado o sinal de alerta do Santos para sua situação na tabela, que pode piorar ainda mais por causa dos próximos cinco adversários.

A equipe de Fábio Carille terá uma sequência contra times que buscam se aproximar do G4 ou até disputar diretamente o título desta edição do Brasileiro. Nas próximas rodadas, o Santos, hoje o 15º colocado, vai encarar América-MG (12º), Fluminense (8º), Athletico-PR (10º), Palmeiras (4º), Red Bull Bragantino (5º) e Atlético-GO (11º).

A partida contra o Sport foi a última antes dessa sequência em que o time praiano brigou diretamente contra um dos times também ameaçados de rebaixamento. O próximo jogo diante de uma equipe nessa mesma situação será contra a Chapecoense, hoje a lanterna da competição, pela 32ª rodada.

Carille reconheceu que, para reagir, o time precisará melhorar o rendimento em relação ao que apresentou contra o Sport. "Nos preparamos para fazer mais hoje. Infelizmente, ficamos abaixo do esperado. Levamos o jogo para casa agora, a torcida santista vai criar um ambiente positivo. Teremos 50% da torcida para buscar nosso objetivo diante do América-MG, lá em Santos", avaliou Carille, ainda em São Lourenço da Mata (PE).

O duelo com o América-MG será no sábado (23), às 17h. Depois, o Santos terá o Fluminense, dia 27, e o Athletico-PR, na Arena da Baixada, dia 30, às 17h, pela frente. O clássico com o Palmeiras está marcado para 7 de novembro, às 16h, na Vila Belmiro. Os duelos com Red Bull Bragantino e Atlético-GO ainda não tiveram as datas divulgadas pela CBF. Todos os horários já confirmados são referentes ao fuso de Brasília.