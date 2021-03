Santos estreia na Libertadores com vitória sobre o Deportivo Lara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalista da última Libertadores, o Santos estreou na primeira fase da edição deste ano nesta terça (9), contra o Deportivo Lara (VEN) e venceu por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Para seguir em frente na competição continental, poderá até empatar no próximo dia 16, na Venezuela, no duelo de volta. Caso avance, antes de disputar a fase de grupos, ainda terá de superar Universidad de Chile ou San Lorenzo (ARG).

Até lá, a equipe santista terá de buscar uma evolução no futebol que vem apresentando para não correr o risco de uma queda precoce.

Embora tenha vencido, não fez uma grande exibição e só deslanchou na etapa final. Este foi a segunda partida do time sob o comando do argentino Ariel Holan, que estreou com derrota por 4 a 0 diante do São Paulo, pelo Paulista, no último sábado (6).

O início do substituto de Cuca tem sido difícil sobretudo pelos desfalques com os quais tem tido de lidar. Nesta terça, foram oito baixas ao todo, incluindo jogadores importantes como Pará, Kaio Jorge e Marinho, este último eleito o craque da última Libertadores.

Sem eles, mesmo passando mais tempo com a bola (cerca de 60% do tempo), o Santos teve dificuldades para criar chances claras de gol.

Na primeira etapa, só fez o goleiro Curiel trabalhar uma vez, numa cabeça de Marcos Leonardo, aos 11 minutos.

Depois do intervalo, dois garotos ajudaram o time alvinegro a buscar a vitória. Primeiro, o lateral Vinícius Balieiro, de 21 anos, abriu o placar, aos 4 minutos, aproveitando um rebote na área.

Num vacilo da defesa santista após bola alçada na área, o Lara chegou ao empate dois minutos depois, com Anzola. Aos 24, porém, Kaiky, de 18 anos, devolveu a vantagem aos donos da casa, de cabeça.

Preciso nas duas principais oportunidades que criou, o Santos ainda soube controlar bem as subidas da equipe venezuelana, que buscava o empate na base dos contra-ataques, principalmente. Assim o time da Vila Belmiro segurou a vitória, a primeira do clube nesta temporada --no Estadual acumula dois empates e uma derrota.

SANTOS

João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Gabriel Pirani) e Jean Mota (Marcos Leonardo); Lucas Braga, Ângelo (Bruno Marques) e Soteldo. T.: Ariel Holan

DEPORTIVO LARA

Luis Curiel; Jonathan España, Ignacio Anzola, Cristopher Rodríguez e Víctor Sifontes; Jesús Bueno, Meleán, Segovia (Jean Castillo) e Barrios (Jesús Silva; Dárwin Gómez e Salazar (Ángel Sánchez). T.: Martín Brignani

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Horácio Ferreiro (Uruguai)

Cartões amarelos: Alisson e Vinícius Balieiro (SAN); Ignacio Anzola, Darwin Gómez, Jean Castilo Martín Brignani (LAR)

Gols: Vinícius Balieiro (SAN), aos 4min, Ignacio Anzola (LAR), aos 6min, e Kaiky (SAN), aos 24min do 2ºT