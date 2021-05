Santos encara The Strongest sob ameaça de queda precoce na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há cinco partidas e ainda sem pontuar na Libertadores, o Santos precisa de uma vitória contra o The Strongest (BOL), nesta terça (4), às 19h15, na Vila Belmiro, para não correr risco de eliminação na fase de grupos do torneio sul-americano -Conmebol TV transmite o duelo.

Derrotado nas duas primeiras rodadas, por Barcelona (EQU) e Boca Juniors (ARG), respectivamente, o time alvinegro, atual vice-campeão continental, só não está na última posição do Grupo C porque sofreu um gol a menos do que os bolivianos (4 contra 5).

A equipe equatoriana lidera a chave com os mesmos seis pontos da argentina, que tem pior saldo de gols (6 a 3).

Antes de encerrar a fase de grupos, o Santos enfrentará novamente o Boca, em casa, e jogará os últimos confrontos como visitante, na altitude de La Paz (3.640 m), na Bolívia, e em Guayaquil, no Equador.

Tudo isso em meio aos jogos finais da primeira fase do Campeonato Paulista, no qual a equipe também tem chance de não chegar ao mata-mata -restando duas rodadas, é o terceiro do Grupo D, com 10 pontos, atrás de Guarani (14) e Mirassol (17).

Não bastasse a fase complicada, o Santos segue sem um treinador efetivo desde a saída do argentino Ariel Holan, que pediu demissão no último dia 26, após passar apenas dois meses no cargo.

Além da dificuldade para montar um elenco competitivo devido à crise financeira pela qual passa o clube, o técnico decidiu romper seu contrato por ter ficado incomodado com protestos de torcedores em frente a sua casa. O vínculo dele era de três anos.

Até mesmo o auxiliar Marcelo Fernandes, que está no comando da equipe de forma interina, foi cobrado por um grupo de torcedores santistas, na última sexta-feira (30), no CT Rei Pelé.

O último triunfo santista ocorreu no dia 18 de abril, sobre a Inter de Limeira. Depois disso, o time perdeu para Barcelona (EQU) e Boca (ARG), pela Libertadores, e Corinthians e Novorizontino, pelo Paulista, além de ter empatado com o Red Bull Bragantino, também pelo Estadual.

Para o duelo contra o The Strongest, o auxiliar não poderá contar com Alison, suspenso. Vinicius Balieiro será provável substituto.

SANTOS

João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Kaio Jorge). T.: Marcelo Fernandes

THE STRONGEST

Daniel Vaca; Torres, Castillo, Valverde e Sagredo; Ramiro Vaca, Wayar e Bejarano; Chávez, Willie e Reinoso. T.: Luis Orozco

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Arbitro: Cristian Garay (CHI)