Santos encara The Strongest e altitude de La Paz na Libertadores

Depois de vencer o Boca Juniors (ARG) na última rodada, por 1 a 0, na Vila Belmiro, a equipe de Fernando Diniz pulou para a segunda posição do Grupo C, com seis pontos, empatada com os argentinos, à frente apenas por uma pequena vantagem no saldo de gols (2 contra 1).

Para diminuir os efeitos da altitude, a equipe viajou para Santa Cruz de la Sierra no domingo (16) e só iria para La Paz antes do jogo.

