Santos encaminha a contratação do lateral-direito Nathan, do Boavista (POR)

SANTOS/SP - O Santos encaminhou nesta quinta-feira (4) a contratação do lateral-direito Nathan, do Boavista (POR). Revelado pelo Vasco, o jogador de 20 anos chegaria em definitivo. Ele é esperado nesta sexta-feira (5) no Brasil para exames médicos.

Nathan foi negociado ainda no sub-20 do Vasco ao Boavista em 2020. O empréstimo previa obrigação de compra por R$ 7 milhões. O atleta quase foi reforço do Athletico em junho.

Nathan disputou 34 jogos na última temporada e marcou um gol. Ele chega no Santos com status de titular, já que Madson e Auro têm contrato só até dezembro e não devem renovar.

Além de Nathan, o Santos tem negociação muito avançada, com Luan, do Corinthians, que chega por empréstimo.