Santos empata sem gols com Cuiabá e fica a um ponto do Z-4

Em um jogo sem gols, o Santos empatou com o Cuiabá e ficou a um ponto do Cruzeiro, o primeiro na zona de rebaixamento. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu nesta segunda-feira (06), na Vila Belmiro.

Mesmo com o estádio lotado, o Peixe não atacou e jogou de aquém do esperado pelos torcedores. O Cuiabá para acuar os adversários, no entanto, também não conseguiu abrir o placar.

Com o resultado, o Santos perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento e fica em 14º, com 38 pontos. O Cuiabá, em 12º, com 41.

Na quinta-feira (09), o Santos enfrenta o Goiás, em Goiânia e será no mesmo dia da partida do Cuiabá contra o Bahia, em Salvador.