Santos empata no fim com Athletico, mas pode entrar na zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o Athletico-PR por 1 a 1 na tarde deste sábado (5), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Cumprindo punição por conta da confusão no jogo contra o Corinthians, a torcida santista não esteve presente nas arquibancadas.

Marcos Leonardo, de pênalti, marcou para o Santos, enquanto Pablo deixou o do Athletico-PR.

Com o resultado, o Santos está na 15º colocação, com 18 pontos, sendo três a mais do que o Bahia, primeiro clube na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Athletico-PR foi para a sexta posição na tabela de classificação, com 28 pontos somados, e se afastou da entrada do G4.

Apesar de ter saído da Vila com o empate, o Peixe ainda corre risco de entrar no Z4 na rodada. Isso porque se Goiás e Bahia vencerem seus respectivos jogos, o Santos termina na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Santos está marcado para o próximo final de semana, quando no domingo (13), visita o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília). Já o Athletico-PR tem pela frente a decisão da Sul-Americana, na terça-feira (8), quando recebe o Bolívar, às 21h (de Brasília). A partida de ida terminou em 3 a 1 para a equipe boliviana.

Como foi o jogo

A partida começou com pressão do Athletico-PR, tanto que a primeira chegada da equipe aconteceu com somente três minutos de jogo. O Furacão passou a adotar a marcação bem alta, dificultando a saída de jogo do Santos.

Ainda que a estratégia de colocar pressão no início tenha dado certo, com o Athletico-PR roubando muitas bolas no campo de ataque, o jogo passou a ficar truncado demais, com nenhum dos times conseguindo finalizar com perigo.

Insistindo em pressionar e seguir em direção ao ataque, o Athletico-PR conseguiu abrir o placar. Pablo, aos 29 minutos, inaugurou o marcador na Vila Belmiro depois de uma boa troca de passes e ter aproveitado o erro adversário.

A volta do intervalo contou com um Santos mais agressivo em busca do gol. A equipe teve três boas chances em sequência como forma de buscas alternativas para a pressão adversária, principalmente depois do gol.

Com o placar garantido, o Athletico-PR diminuiu ainda mais o espaço do Santos. Quando a equipe da baixada buscava atacar pela esquerda, o Furacão continuou bem postado e não cedeu o espaço.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 ATHLETICO-PR

Data: 05/08/2023 (sábado)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreirai (MG)

Cartões amarelos: Lucas Lima, João Paulo, Mendoza (SAN), Vitor Roque, Vitor Bueno (CAP)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Pablo, do Athletico, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Marcos Leonardo, do Santos, aos 49 minutos do segundo tempo.

SANTOS

João Paulo; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô (Kevyson); Rodrigo Fernández (Lucas Braga), Dodi (Julio Furch), Lucas Lima, Jean Lucas e Mendoza; Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

ATHLETICO-PR

Bento; Madson (Khellven), Cacá (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Fernandinho (Canobbio), Hugo Moura e Zapelli (Vitor Bueno); Marcelo Cirino (Vitor Roque), Pablo e Cuello. Técnico: Wesley Carvalho.