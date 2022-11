Santos empata, fica longe da Libertadores e rebaixa Avaí para a Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Precisando vencer para continuar sonhando com a vaga na Libertadores, o Santos decepcionou na tarde deste sábado (5) contra o Avaí. O time paulista saiu na frente logo aos 4 minutos com Marcos Leonardo, mas recuou demais e permitiu o empate da equipe catarinense.

O 1 a 1 é ruim para o Santos, que vai a 47 pontos, se mantém na 12ª posição e vê as chances de classificação para a Libertadores diminuírem. Para o Avaí, o resultado é pior ainda, já que o empate decretou o rebaixamento do clube, que vai jogar a Série B em 2023. Com 29 pontos, a equipe de Florianópolis é a penúltima na tabela.

Com menos de 2 minutos, Marcos Leonardo foi derrubado na área. Após checagem do VAR, o pênalti foi marcado e o próprio camisa 9 bateu para abrir o placar.

O gol cedo, que poderia estimular o Santos a tentar garantir a vitória ainda no primeiro tempo, teve efeito inverso. O time paulista resolveu especular na defesa, para explorar os contra-ataques. Mas não conseguiu aproveitar. Marcos Leonardo ficou isolado, Angelo e Lucas Braga pouco apareciam. Assim, o Avaí só não empatou porque João Paulo salvou cabeçada de Marcinho e evitou o gol.

Precisando ganhar para evitar o rebaixamento nesta rodada, os catarinenses seguiram no campo de ataque e pressionaram em busca do empate. O resultado da postura ofensiva veio no início da etapa final. Raniele tomou a frente de Madson, invadiu a área e contou com o desvio em Luis Felipe para empatar aos 6 minutos do segundo tempo.

Valente, o time do Avaí seguiu em cima, e só não virou porque João Paulo fez ótima defesa em chute de Raniele. Na parte final, o jogo ficou aberto. Orlando Ribeiro tirou Camacho e Bruno Oliveira e promoveu as entradas de Rwan e Luan. Vladimir fez ótima defesa em chute de Angelo. Luan também obrigou Vladimir a boa defesa em chute de fora da área.

Nos minutos finais, os goleiros brilharam mais uma vez. Vladimir salvou o Avaí e João Paulo impediu o Santos da derrota. Mas o placar não se alterou. E o Santos deixou o gramado da Arena Barueri sob vaias da torcida.

Na próxima rodada, na Ressacada, o Avaí recebe o Ceará, na quarta-feira (9), às 19h. Já o Santos vai até o Rio de Janeiro na quinta-feira (10), jogar contra o Botafogo, às 20h.

*

SANTOS

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández (Sandry), Camacho (Rwan) e Bruno Oliveira (Luan); Angelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Lucas Barbosa). T.: Orlando Ribeiro.

AVAÍ

Vladimir; Thales, Wellington, Lipe e Natanael; Lucas Ventura, Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva (Eduardo) e Vitinho (Muriqui); Marcinho (Felipinho) e Pablo Dyego (Gaspar). T.: Fabrício Bento.

*

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández e Luiz Felipe (Santos)

Gols: Marcos Leonardo, aos 4' minutos do primeiro tempo (Santos); Raniele, aos 6' minutos do segundo tempo (Avaí)