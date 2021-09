Santos empata e chega a 7º jogo seguido sem vitória no Brasileiro

Já o Ceará volta a campo um dia antes, no sábado (25), às 17h. Enfrenta, novamente em casa, a Chapecoense, que tem a pior campanha do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Santos é fora de casa e apenas no próximo domingo (26), às 16h (horário de Brasília), justamente contra o Juventude.

Por outro lado, o empate abre possibilidade para que os cearenses sejam ultrapassados pelo São Paulo e os santistas, além do rival paulista, também pelo América-MG -ambas as equipes jogam amanhã.

Fernando Diniz foi demitido após perder para o Cuiabá por 2 a 1. Fábio Carille, campeão brasileiro com o Corinthians, assumiu o comando do elenco.

A equipe ainda foi eliminada na Copa do Brasil (para o Athletico-PR) e na Copa Sul-Americana (apesar de ter vencido o jogo de ida contra o Libertad, o último triunfo do time em geral, um mês atrás).

O empate amplia a má fase de ambas as equipes, que venceram pela última vez no Brasileiro no mesmo dia: 1º de agosto.

Na Arena Castelão, na noite deste sábado (18), os cearenses entraram em campo com 24 pontos na 12ª posição. Os santistas, com 23 e na 13ª.

