Santos empata com Botafogo e volta atenções para Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poupando titulares para decidir a vaga na fase de grupos da Libertadores, o Santos não passou de um empate sem gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, neste sábado (10), pelo Campeonato Paulista.

A partida marcou o retorno das equipes ao Estadual. O Paulista estava suspenso no estado desde o meio de março, quando o governo de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público.

Desde antes do anúncio oficial, feito pelo governador João Doria (PSDB), a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes se mobilizaram de diversas formas para tentar garantir a continuidade do torneio e reverter a decisão estadual.

Primeiro, tentaram, com inúmeras reuniões, fazer com que o governo voltasse atrás na decisão. Chegaram, inclusive, a ameaçar ir à Justiça por isso, pauta que causou divisão entre os clubes da Série A1 e não avançou.

A solução foi tentar driblar o período de suspensão em São Paulo levando jogos para outros estados. Mas alguns governos, como de Minas Gerais e do Espírito Santo, não aceitaram recebê-los.

A federação conseguiu realizar apenas duas partidas, uma do Palmeiras e outra do Corinthians, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A cidade recebeu investimentos em leitos de UTI como contrapartida.

Para conseguir devolver o futebol ao estado de São Paulo, a FPF teve que reformular seus protocolos sanitários e atender às demandas do Ministério Público. Entre as mudanças, está a concentração de jogadores em quartos individuais e maior frequência de testagem.

O uso de máscara passou a ser obrigatório para todos os atletas, comissão técnica e equipe de arbitragem na entrada em campo. Aqueles que estão no banco de reservas devem mantê-las. Técnicos podem retirá-las para passar instruções, como fez Argel Fucks, do time do interior, ao longo do jogo.

O próximo jogo do Santos é contra o San Lorenzo, pela terceira fase preliminar da Libertadores, em partida até o momento programada para acontecer às 21h30 da próxima terça-feira (13), no estádio Mané Garrincha, em Brasília --o duelo foi transferido para a capital federal antes da liberação do governo de São Paulo.

Após vencer na Argentina por 3 a 1, o time do técnico Ariel Holan está perto da vaga na fase de grupos da competição.

Depois, na sexta-feira (16), o time visita a Ponte Preta, às 20h, pelo Paulista. Com o empate contra o Botafogo, a equipe santista perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Grupo D. Estacionou nos seis pontos, em segundo.

SANTOS

John; Sandro (Vinícius Balieiro) (Copete), Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Kevin Malthus, Lucas Lourenço e Jean Mota (Renyer); Ângelo, Bruno Marques (Kaio Jorge) e Allanzinho (Lucas Venuto). Técnico: Ariel Holan.

BOTAFOGO-SP

Igor; Rodrigo, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson (John Everson), Victor Bolt (Matheus Santos), Renatinho (Michel); Dudu (Luketa), Neto Pessôa (Kaio Magno) e Richard. Técnico: Argel Fuchs.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 0 Botafogo-SP

Motivo: 9ª rodada do Campeonato Paulista

Data: 10 de abril de 2021 (sábado)

Horário: 22h Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Adriano de Assis Miranda Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini

VAR: Raphael Claus Cartões amarelos: Luiz Felipe (Santos); Victor Ramos e John Everson (Botafogo-SP)