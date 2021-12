Santos e São Paulo queriam Libertadores, mas ficaram com a Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e São Paulo tinham chances de chegar a uma vaga na próxima Libertadores. Precisavam de combinações de resultados mas, principalmente, vencerem seus jogos. Isso não aconteceu.

Na Vila Belmiro, o Santos empatou em 1 a 1 com o Cuiabá e evitou a derrota apenas no segundo tempo, graças a um chute de Marinho que sobrou para Lucas Braga completar para o gol. O zagueiro Marllon havia aberto o placar para os visitantes na etapa inicial.

Durante boa parte da partida, o Santos teve mais posse de bola, mas padeceu do mesmo problema já visto em outros jogos do Brasileiro: a falta de criatividade e poder ofensivo. Sem o adversário oferecendo o contra-ataque, o time dirigido por Fabio Carille simplesmente não sabia que fazer.

Quando mais precisou, a sorte lhe sorriu com a bola sobrando para Lucas Braga na área.

O Cuiabá teve de superar a ausência do atacante Clayson. Acusado de agressão a uma mulher na capital do Mato Grosso, ele teve o contrato rescindido e foi retirado da concentração.

Com o empate, o Santos conseguiu terminar o torneio na 10ª colocação, com 50 pontos e se classificou para a próxima Copa Sul-Americana.

ADEMIR DERRUBA O SÃO PAULO

No intervalo da partida na Arena Independência, o São Paulo percebeu que a combinação que precisava para ir à Libertadores acontecia. Com o empate parcial em 0 a 0 com o América-MG, bastava fazer um gol e vencer para se classificar.

Mas quem balançou a rede no segundo tempo foi o América. Ademir infernizou a zaga paulista, anotou duas vezes e os donos da casa ganharam por 2 a 0.

A oitava colocação e os 53 pontos vão levar os mineiros pela primeira vez em sua história para o mais importante torneio continental.

O São Paulo criou pouco, mas conseguiu manter certo equilíbrio nos primeiros 45 minutos. Mas quando o rival avançou e forçou o jogo contra a zaga do time de Rogério Ceni, chegou á vitória.

Com o resultado negativo, o São Paulo terminou o Brasileiro na 13ª colocação, com 48 pontos, e também se garantiu na Sul-Americana.

CORINTHIANS PERDE EM CAXIAS

Já sem pretensões no torneio, o Corinthians teve uma atuação sonolenta diante do Juventude, em Caxias. Sorte do time da casa, que lutou e conseguiu vencer a partida por 1 a 0, com gol de pênalti, convertido por Chico Kim, aos 38 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, a equipe da casa escapou do rebaixamento à Série B, ao terminar em 16º. O time alvinegro, que assegurou com antecedência uma vaga na fase de grupos da Libertadores, fechou em quinto.

O resultado no Alfredo Jaconi também provocou a queda do Grêmio à Série B. Para evitar o descenso, a equipe de Porto Alegre precisava vencer o Atlético-MG, como conseguiu, e torcer por derrotas de Bahia e Juventude --no Castelão, os baianos perderam do Fortaleza, por 2 a 1, de virada.

PALMEIRAS SE DESPEDE COM VITÓRIA

Na Arena Barueri, o Palmeiras também cumpriu tabela nesta quinta. Com a terceira posição assegurada, o time alviverde enfrentou o Ceará e venceu por 1 a 0, gol de Kevin. O time cearense ainda sonhava com uma vaga para a disputa da Libertadores, mas se classificou para a Copa Sul-Americana.