Santos é goleado pela Ponte Preta em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos poupou alguns de seus titulares diante da Ponte Preta nesta sexta-feira (16) e acabou goleado pelo time de Campinas, por 3 a 0, fora de casa.

No jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o time mandante abriu três gols de vantagem logo no primeiro tempo, com dois de João Veras e um de Moisés.

O Santos iniciou o duelo com um time alternativo, com somente três titulares: Kayky, Luan Peres e Gabriel Pirani.

Depois do intervalo, Marinho, Pará e Lucas Lourenço ainda entraram no jogo, mas a vantagem feita pela Ponte nos primeiros 45 minutos lhe permitiu administrar o placar até o fim sem sofrer com as investidas santistas.

Com seis pontos, o time de Ariel Holan está na segunda posição do Grupo D, com uma vitória, três empates e duas derrotas.

PONTE PRETA

Ygor; Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Dawhan (Leo Naldi) e Barreto; Niltinho (Pedrinho), Camilo (Renato Mota) e Moisés; João Veras (Paulo Sérgio). T.: Fábio Moreno

SANTOS

John; Vinicius Balieiro (Pará), Kaiky, Luan Peres e Copete; Kevin Malthus (Jean Mota), Ivonei (Lucas Lourenço) e Pirani; Ângelo (Marinho), Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Lucas Braga. T.: Ariel Holan

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Vinicius Balieiro, Marcos Leonardo e Kevin Malthus; Yuri

Gols: João Veras, aos 8min e aos 31min, e Moisés, aos 33min do 1º tempo