Santos e Corinthians duelam na parte intermediária da classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separados por apenas dois pontos, Santos e Corinthians se enfrentam na parte intermediária da classificação, neste domingo (8), em clássico na Vila Belmiro, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileiro.

O Santos vem de vitória fora de casa sobre a Chapecoense, resultado que fez a equipe subir para o oitavo lugar, com 19 pontos, enquanto o Corinthians busca se reabilitar após perder para o Flamengo na Neo Química Arena e cair para a 11ª posição, com 17 pontos.

Pelo lado do time santista, a expectativa é em relação a Marinho. Suspenso contra a Chapecoense, pelo Nacional, e vetado por sentir dores musculares antes do duelo com o Juazeirense no meio da semana, pela Copa do Brasil, o atacante está nos planos do técnico Fernando Diniz para o confronto.

Caso o retorno seja confirmado, o Santos deve entrar a campo com João Paulo; Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.

No Corinthians, o técnico Sylvinho ainda avalia se irá promover as estreias de Renato Augusto e Giuliano. Os dois participaram da preparação para o clássico e devem ser relacionados, mas quem tem mais chances de começar jogando é Giuliano. Já Renato Augusto entraria ao longo do jogo.

Uma possível escalação tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Roni), Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito e Adson; Jô.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)